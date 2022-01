Arabia Saudita: 115 miliardi di dollari investiti in buoni tesoro Usa a fine novembre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di novembre 2021, l’Arabia Saudita ha investito 115 miliardi di dollari statunitensi in buoni del Tesoro degli Stati Uniti. Lo ha riferito il quotidiano economico saudita “Al Eqtisadiya”, secondo il quale la cifra investita in strumenti di debito statunitense è calata dell’1,3 per cento rispetto al mese di ottobre 2021, quando era vicina ai 116,5 miliardi di dollari. L’85 per cento delle obbligazioni comprate sono lungo termine, il 15 per cento a breve termine. L’Arabia Saudita è risultata il 17esimo Paese tra i maggiori investitori nello strumento di debito di Washington. (Res)