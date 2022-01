Difesa: Emirati aumenteranno numero sistema difesa israeliani contro droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’attacco subito per mano dei ribelli sciiti yemeniti Houthi lunedì scorso, gli Emirati Arabi Uniti stanno valutando la possibilità di aumentare il numero di sistema di difesa aerea di produzione israeliana posseduti, considerati più efficienti del sistema di difesa Patriot, statunitense, che non è riuscito a intercettare diversi droni. Lo riferisce Itzik Huber, l’amministratore di Skylock Systems, industria attiva nel settore della difesa e parte del gruppo Avnon Hls. Da quanto dichiarato da Huber stesso, infatti, Abu Dhabi si sarebbe rivolta all’azienda israeliana per chiedere informazioni sul “numero di sistemi di difesa con cui gli Emirati possono essere riforniti nel più breve tempo possibile”. (Res)