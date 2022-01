Emirati-Turchia: presente parlamento Ankara in visita ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mustafa Sentop, il presidente del parlamento turco, ha svolto ieri ad Abu Dhabi una visita ufficiale nel Paese arabo del Golfo. Lo riferisce il portale informativo “Al Khaleej”, secondo il quale si tratta della prima visita di un presidente del parlamento turco negli Emirati Arabi Uniti. Durante la missione, aggiunge il sito web, sono stati firmati alcuni accordi in ambito finanziario, tra cui la creazione di un fondo emiratino per gli investimenti in Turchia dal valore di dieci miliardi di dollari statunitensi. Il presidente di Ankara, Recep Tayyip Erdogan, si recherà negli Emirati il mese prossimo. (Res)