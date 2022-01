Libano: Unrwa, servono più di 87 milioni di dollari per rifugiati palestinesi nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinese, ha dichiarato che servirebbero più di 87 milioni di dollari statunitensi per aiutare i 400 mila rifugiati palestinesi in Libano. Secondo l’agenzia, infatti, si tratterebbe di una delle comunità più vulnerabili all’interno di un Paese distrutto economicamente e politicamente. Claudio Cordone, il direttore dell’agenzia in Libano, ha spiegato che i rifugiati libanesi “non possono accedere a posizioni lavorative e godono di poche protezioni legali” e, unitamente ai rifugiati 900 mila rifugiati siriani, rischiano di vedere le proprie condizioni socio abitative “peggiorare ancora”. Cordone ha fatto appello agli enti partner dell’Unrwa per raccogliere fondi per nuovi progetti umanitari e di sviluppo. (Res)