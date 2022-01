Italia-Francia: Di Maio a colloquio con Le Drian, focus su Ucraina e Mali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano per conoscere – ma soprattutto per capire – politica estera e dinamiche internazionali" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il ministro dell'Europa e degli Affari esteri francese Jean-Yves Le Drian. Al centro del colloquio, precisa la relativa nota ufficiale della Farnesina, il dossier russo-ucraino e il coordinamento internazionale ed europeo sul tema. Di Maio ha innanzitutto espresso preoccupazione per gli sviluppi delle ultime settimane al confine fra Russia e Ucraina, e riaffermato l'auspicio che tutte le parti proseguano negli sforzi per favorire una soluzione diplomatica, impegnandosi in un processo di dialogo politico costruttivo. Di Maio ha inoltre ribadito l'importanza di uno stretto coordinamento tra Italia e Francia sul tema in vista del prossimo Consiglio Affari esteri. Il ministro ha sottolineato la necessità per la Ue di intraprendere un'adeguata interlocuzione politica con Mosca, pur nel rispetto dei valori e principi europei. Le parti hanno anche avuto uno scambio di vedute sulla situazione in Mali, ed hanno espresso preoccupazione per il rapido deterioramento del contesto di sicurezza, auspicando al contempo un accordo con Ecowas sulla durata della transizione politica.(Com)