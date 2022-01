Usa: Biden, in un anno creati 6 milioni di posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha rivendicato come risultato della sua amministrazione la creazione di “6 milioni di nuovi posti di lavoro, più posti di lavoro in un anno, rispetto a prima. La disoccupazione è scesa al 3,9 per cento e la povertà infantile è scesa di quasi il 40 per cento". Parlando in conferenza stampa a un anno dal suo insediamento alla Casa Bianca, Biden ha affrontato anche la questione relativa all’inflazione, evidenziando che “la crescita è il miglior rimedio” al problema. "La cosa migliore per affrontare i prezzi elevati è rendere l'economia più produttiva", ha detto il presidente Usa, secondo il quale un’altra priorità è rappresentata dalla necessità di combattere le strozzature nella catena di approvvigionamento, che causano l’innalzamento dei prezzi.(Nys)