Usa: Blinken a Di Maio, "a Italia, Nato e Ue ruolo fondamentale per sicurezza Europa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo di interpretare il pensiero di tutta la Farnesina, le informazioni e gli approfondimenti di Nova rappresentano uno strumento importante per gli addetti ai lavori" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha parlato oggi con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. Lo riferisce il dipartimento di Stato, precisando che le parti hanno discusso del coordinamento tra Stati Uniti, Italia e Unione Europea per affrontare la continua minaccia della Russia all'Ucraina. Blinken ha sottolineato il ruolo fondamentale che l'Italia, la Nato e l'Ue svolgono nel garantire la sicurezza nel continente, e ha evidenziato l'impegno degli Stati Uniti a cercare di risolvere l'attuale crisi attraverso la diplomazia, riaffermando che qualsiasi ulteriore invasione russa dell'Ucraina si tradurrebbe in gravi costi per la Federazione russa.(Nys)