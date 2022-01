Usa: Biden, Kamala Harris candidata alla vicepresidenza nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato che Kamala Harris correrà nel 2024 come candidata alla vicepresidenza. "La vicepresidente Kamala Harris correrà di nuovo con me alle presidenziali del 2024", ha detto l’inquilino della Casa Bianca parlando in conferenza stampa a un anno dal suo insediamento. L’annuncio di Biden arriva dopo varie indiscrezioni di stampa che volevano Harris in attrito con il numero uno della Casa Bianca per aver ricevuto poco spazio nell’azione governativa.(Nys)