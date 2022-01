Usa: Biden su errori comunicazione Covid, “scienziati apprendono strada facendo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli errori e i casi di confusione nella comunicazione riguardante il Covid-19 sono determinati dal fatto che gli scienziati stessi “apprendono strada facendo” nuove informazioni sul virus. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando in conferenza stampa a un anno dal suo insediamento alla Casa Bianca. Biden ha risposto in questi termini a chi gli chiedeva perché non è stato sostituito nessuno dei membri della squadra preposta a rispondere all’emergenza pandemica.(Nys)