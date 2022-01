Brasile: Istituto Fiocruz chiede autorizzazione a registrare test che rileva influenza A, B e Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto scientifico legato al ministero della Salute del Brasile, Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz), ha presentato oggi all'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa) la richiesta di registrazione di un test diagnostico molecolare (Pcr-Rt) in grado di rilevare influenza A, B e Sars-CoV-2, consentendo la diagnosi di queste malattie in un unico test. Secondo il virologo e ricercatore della Fiocruz, Fernando Motta, un'infezione respiratoria può essere causata da una vasta gamma di microrganismi, per questo "poiché hanno sintomi molto simili, identificare il virus che causa la malattia senza eseguire un'analisi in laboratorio è difficile. Mettere questo test a disposizione del Servizio sanitario nazionale (Sus) permetterà in maniera tempestiva ed economica l'identificazione di questi virus", ha affermato. (segue) (Brb)