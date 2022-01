Trasporto aereo: ritardi e cancellazioni in aeroporti Usa dopo tensioni per 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le principali compagnie aeree di tutto il mondo si sono affrettate a cancellare o modificare i voli per gli Stati Uniti, in vista del lancio del nuovo servizio wireless 5G che ha suscitato un aspro dibattito circa le condizioni di sicurezza degli scali. Lo riporta l'emittente "Abc News", precisando che i disagi si sono verificati nonostante le società di telecomunicazioni statunitensi AT&T e Verizon abbiano concordato di sospendere temporaneamente i loro piani di sviluppo su alcuni ripetitori della rete 5G, dopo le preoccupazioni delle autorità di regolamentazione della sicurezza aerea sull'effetto dei segnali di rete sugli strumenti di bordo degli aeromobili. Diverse compagnie aeree hanno comunque deciso di annullare o cambiare modello di aeromobile per i voli negli Stati Uniti dopo aver avvertito che il lancio del 5G potrebbe potenzialmente interferire con i segnali utilizzati dai radioaltimetri, che aiutano i piloti ad atterrare in sicurezza nelle operazioni a bassa visibilità, su alcuni jet e aerei.(Nys)