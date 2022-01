Ucraina: Casa bianca rettifica le dichiarazioni di Biden su una eventuale invasione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha suscitato confusione ieri a Washington, suggerendo che la Russia potrebbe subire conseguenze meno pesanti nel caso sferri una "incursione minore" all'Ucraina: "La nostra capacità di ottenere la piena unità all'interno della Nato dipenderà da cosa (il presidente russo Vladimir Putin) deciderà di fare", ha detto il presidente ieri nel corso di una conferenza stampa. "Penso che quel che vedrete è che la Russia verrà posta di fronte alle sue responsabilità in caso di invasione (dell'Ucraina). Una incursione minore sarebbe una cosa diversa, e finiremmo per dover litigare in merito a quali provvedimenti adottare", ha detto Biden. Le immediate polemiche suscitate dalle dichiarazioni del presidente a Washington hanno spinto la Casa Bianca a diffondere un comunicato per chiarire il significato delle parole del presidente: "Il presidente Biden è stato chiaro con il presidente Russo: se una qualsiasi forza russa attraverserà il confine dell'Ucraina, si tratterà di una nuova invasione, e otterrà una risposta rapida, pesante e unita da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati", recita la nota firmata dalla portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. "Il presidente Biden ha ben chiaro per lunga esperienza che i russi dispongono di un lungo repertorio di aggressioni che non si spingono sino all'azione militare, inclusi attacchi informatici e tattiche paramilitari. Ha affermato oggi che tali atti di aggressione russi otterrebbero una risposta decisa, proporzionata e unitaria", aggiunge la nota. (Nys)