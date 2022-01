Corea del Nord: Pyongyang prospetta ripresa dei test balistici e nucleari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno sanzionato otto persone ed entità della Corea del Nord la scorsa settimana, perché legate alla proliferazione di armi di distruzione di massa e sistemi di veicolazione di armi di distruzione di massa. Lo rende noto il dipartimento di Stato Usa. “Queste misure – si legge nella relativa nota ufficiale - dimostrano la nostra seria e continua preoccupazione per le continue attività di proliferazione della Corea del Nord e per coloro che la sostengono. Gli Stati Uniti utilizzeranno ogni strumento appropriato per affrontare i programmi di armi di distruzione di massa e missili balistici, che costituiscono una seria minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali e minano il regime globale di non proliferazione”. Ad essere colpiti dalle sanzioni sono un individuo nord coreano, un cittadino e un’entità di origine russa impegnati in attività o transazioni che hanno materialmente contribuito alla proliferazione delle armi di distruzione di massa o dei loro mezzi di consegna. (segue) (Git)