Giappone: tracollo degli ingressi nel 2021

- Il numero di visitatori che hanno fatto ingresso in Giappone nel 2021 è crollato ad appena 245.900, il dato peggiore dal 1964, per effetto della chiusura dei confini decretata dal governo di quel Paese per arginare la pandemia di Covid-19. Il dato segna un calo del 94 per cento, il peggiore mai registrato nel Paese secondo l'Agenzia del turismo giapponese. Rispetto al periodo pre-pandemia, il calo è stato del 99,2 per cento. Gran parte degli arrivi - circa 51mila - sono concentrati nel mese di luglio, in concomitanza con le Olimpiadi estive che si sono svolte a porte chiuse a Tokyo. (Git)