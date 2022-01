Giappone: Covid, indice Nikkei crolla ai minimi da 5 mesi sull'onda dei contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice Nikkei-225 della Borsa di Tokyo ha ceduto ieri 790,2 punti base, pari al 2,80 per cento, in risposta ai timori degli investitori per il rapido dilagare della variante Omicron del coronavirus nel Paese. L'indice è calato a 27.467,23 punti, ai minimi da agosto 2020. L'indice Topix ha ceduto il 2,97 per cento a 1.919,72 punti. Lo yen si è rafforzato a 114 rispetto al dollaro. Per la prima volta dall'inizio della pandemia il Giappone ha registrato oltre 40mila casi di Covid-19 ieri, 19 gennaio, un bilancio tre volte superiore a quello della scorsa settimana. I nuovi casi a Tokyo e Osaka sono stati rispettivamente 7.377 e 6.101. (segue) (Git)