Giappone: Covid, indice Nikkei crolla ai minimi da 5 mesi sull'onda dei contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha annunciato eri, 19 gennaio, il ripristino dello stato di quasi-emergenza a Tokyo e in 12 altre aree del Paese, in risposta alla propagazione della variante Omicron del coronavirus. Il provvedimento consentirà ai governatori delle prefetture giapponesi di varare misure emergenziali come la chiusura anticipata dei locali e la limitazione della vendita di alcolici. Lo stato di quasi emergenza dovrebbe rimanere in vigore almeno sino al 13 febbraio. Il governo giapponese ha anche deciso di bloccare l'attuazione di un sistema di vaccinazione o test - una sorta di green pass - per l'accesso a grandi eventi come incontri sportivi e concerti. La decisione giunge in considerazione della elevata contagiosità della variante Omicron, che ha ridotto l'efficacia di tale strumento di contenimento dei contagi. (Git)