© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- REGIONE LAZIO- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il Sindaco di Roma e della Città Metropolitana, Roberto Gualtieri, partecipano alla presentazione dei nuovi bus Cotral al Capolinea Partenze di Anagnina. Sono presenti Amalia Colaceci, Presidente di Cotral S.p.A. e l'assessore regionale alla Mobilità, Mauro Alessandri. L'evento si svolge a Roma, Capolinea Partenze Cotral di Anagnina, Via Otello Stefanini - Ore 10:30.– L'assessore regionale a Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale, Claudio Di Berardino partecipa alla conferenza stampa dal titolo "La Regione Lazio in memoria di Willy, eroe buono". Partecipano: Milena Monteiro Duarte, Daniele Leodori, Vicepresidente della Regione Lazio, Mauro Alessandri, Assessore regionale Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, Gianpiero Cioffredi - Presidente Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio, Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio Consiglio Regionale del Lazio. Fabiana Dadone, Ministra per le politiche giovanili, Monica Sansoni, Garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Lazio, Rocco Pinneri, Direttore Ufficio scolastico regionale, Pierluigi Sanna, Sindaco di Colleferro (Rm) e Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma, Domenico Alfieri, Sindaco di Paliano (Fr), il direttore di Roma Department, Francesco Pastorella e Fabrizio Zanoni, Government Affairs Specialist per l'As Roma e Laika, Street artist. L'evento si svolge a Roma, nella sede della Giunta regionale, in via Cristoforo Colombo 212, Sala Tevere a Roma - Ore 10:30 (segue) (Rer)