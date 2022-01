Sanità: Uniamo, nuova identità visiva per sfide futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Affrontiamo il 2022 con il supporto ‘visivo’ di una nuova veste grafica e un sito internet, uniamo.org, completamente rinnovato. Si tratta di un nuovo punto di partenza per un percorso di innovazione e cambiamento che ci vedrà coinvolti a 360°”. È quanto ha sottolineato Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo, nel corso del talk online di presentazione della nuova identità visiva della Federazione italiana malattie rare. “Le sfide che ci aspettano sono tante, ben racchiuse nel nostro nuovo payoff: ‘Rari, mai soli’. Continueremo a raccogliere le voci di tutti i singoli pazienti, delle loro famiglie e delle associazioni, per trasformarle in un’unica voce - ha aggiunto -, capace di essere ascoltata in tutti i tavoli decisionali”. L’obiettivo che ha guidato il progetto nelle sue diverse declinazioni, dal logo al sito internet, è quello di raccontare le sfide attuali di Uniamo nel rispetto della sua storia e della tradizione. Non si tratta quindi di una rivoluzione ma di una evoluzione del brand in un look moderno e rinnovato che accompagnerà la Federazione nelle prossime attività. Gli elementi visivi che caratterizzano il nuovo logo raffigurano l’intera comunità delle persone con malattia rara che la Federazione rappresenta e sostiene con iniziative di sensibilizzazione e programmi di aiuto e supporto lungo tutto l’anno. Il progetto di rebranding è stato curato da Mapcom Consulting. (segue) (Rin)