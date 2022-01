Sanità: Uniamo, nuova identità visiva per sfide futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo orgogliosi di lavorare a rafforzare la comunicazione e l’immagine di Uniamo, che come Federazione di associazioni di malati rari svolge un ruolo fondamentale di advocacy con le istituzioni, per dare voce e far ascoltare le esigenze dei pazienti, unendo le forze e rappresentando quindi oltre 2 milioni di pazienti”, ha spiegato Paola Lanati, amministratore delegato di Mapcom Consulting e Ceo del gruppo Map. “Il progetto di rebranding nasce quindi con l’obiettivo di tradurre con un linguaggio visivo contemporaneo i valori e la mission che da oltre 20 anni continuano ad ispirare il lavoro della Federazione. Ci auguriamo di aver contribuito a supportare, nel nostro piccolo, la crescita di Uniamo e, contestualmente, la conoscenza del vasto mondo delle malattie rare. Perché ciò che speriamo possano esclamare le persone affette da queste patologie è 'Rari, mai soli'”, ha concluso Lanati. (Rin)