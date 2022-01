Ucraina: Stoltenberg sente Blinken, presidenza Osce e Borrell, focus su Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha avuto una conversazione telefonica di coordinamento con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, con la presidenza polacca dell'Osce e con Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione europea per la Politica estera e di sicurezza. Lo rende noto lo stesso Stoltenberg in un messaggio su Twitter. "Buona chiamata di coordinamento con il segretario di Stato Usa Antony Blinken, la presidenza polacca dell'Osce e Josep Borrell sul rafforzamento militare della Russia in Ucraina e dintorni e le implicazioni per la sicurezza europea. E' un forte segnale di unità in questo momento critico", afferma il segretario Nato.(Beb)