Quirinale: Barelli (FI), bene convocazione capigruppo Camera

- "Bene l'accoglimento da parte del presidente della Camera, Roberto Fico della richiesta, portata avanti con determinazione da tutto il centrodestra e da Italia viva, di convocare già domani mattina la capigruppo. Adesso, ci aspettiamo che si traduca in fatti e cioè che sia garantito il voto a tutti, in sicurezza e nel rispetto delle norme, individuando la modalità percorribile. Esattamente così come ha indicato oggi l'Aula di Montecitorio". Lo afferma, in una nota, il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli.(Com)