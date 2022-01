Imprese: Sace, Rodolfo Errore lascia l’incarico di presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rodolfo Errore ha rassegnato oggi le dimissioni da amministratore e presidente di Sace. Lo riferisce una nota. Una decisione “maturata per cogliere nuove opportunità professionali nel settore privato”. Il presidente ha ringraziato i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per “il proficuo e professionale impegno profuso, l’azionista Cassa depositi e prestiti e il ministero dell’Economia e delle Finanze per la sintonia nei rapporti mantenuta costante in questi anni”. (Com)