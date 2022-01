Italia-Usa: colloquio Di Maio-Blinken, focus su dossier Russia-Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Proseguono i contatti del ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sul dossier russo-ucraino. Il ministro ha avuto questa sera una conversazione telefonica con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, al quale ha innanzitutto espresso apprezzamento per il raccordo tra Italia e Stati Uniti sul dossier, alla luce della priorità condivisa di mantenere aperto un canale di dialogo con Mosca, pur nel rispetto dei valori e principi euroatlantici. Lo rende noto la Farnesina. Di Maio ha quindi riaffermato l'opportunità di proseguire, dopo lo svolgimento della riunione del Consiglio Nato-Russia la scorsa settimana, negli sforzi per avviare un processo di interlocuzione politica con Mosca, e sottolineato la necessità di assicurare a tal fine il coordinamento tra Alleati per elaborare una risposta unitaria, equilibrata e proporzionata che scoraggi ulteriori tensioni tra Russia e Ucraina. Il capo della diplomazia italiana ha infine espresso l'auspicio di un costante coordinamento anche tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea sul dossier.(Com)