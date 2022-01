Libia-Italia: ambasciatore Buccino incontra presidente Consiglio presidenziale Menfi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti bilaterali tra Libia e Italia, due “Paesi amici”, l’organizzazione di elezioni “i cui risultati siano accettati da tutti” e il dossier della riconciliazione nazionale: sono questi gli argomenti al centro dell’incontro tenuto quest’oggi a Tripoli tra Mohamed Menfi, capo del Consiglio presidenziale libico, e l’ambasciatore d’Italia in Libia, Giuseppe Buccino, secondo quanto reso noto da Najwa Wahiba, portavoce dell’organo istituzionale libico. Il presidente Menfi “ha ribadito l'impegno del Consiglio a tenere elezioni i cui risultati siano accettati da tutti con una visione consensuale”, ha detto Wahiba in una nota. “Menfi ha sottolineato l'importanza di mantenere lo slancio elettorale e di proseguire gli sforzi relativi al dossier della riconciliazione nazionale”, ha aggiunto la portavoce. “Le due parti – ha concluso - hanno anche discusso delle relazioni bilaterali tra i due Paesi amici e dei modi per rafforzare il partenariato e gli interessi reciproci, in modo da rafforzare la cooperazione permanente nel quadro del rispetto reciproco”. (Lit)