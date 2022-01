© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che negli Usa non saranno imposte nuove chiusure per arginare i contagi da Covid-19, “ma dobbiamo vaccinarci, e chi lo deve fare faccia la terza dose”. L’inquilino della Casa Bianca si è espresso in questi termini parlando in conferenza stampa a un anno dal suo insediamento.(Nys)