Usa: Biden su Covid, c’è stanchezza e frustrazione ma in un anno registrati progressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ammesso che "nonostante i progressi, so che ci sono molta frustrazione e fatica in questo Paese” a causa della pandemia di Covid-19. Parlando in conferenza stampa a un anno dal suo insediamento, l’inquilino della Casa Bianca ha affermato che quello appena passato “è stato un anno di sfide, ma anche un anno di enormi progressi. Siamo passati da 2 milioni di persone vaccinate nel momento in cui ho prestato giuramento a 210 milioni di americani completamente vaccinati oggi".(Nys)