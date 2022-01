Usa: Biden ribadisce, “capitalismo senza concorrenza è sfruttamento”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è tornato ad affermare che il capitalismo senza la giusta dose di concorrenza si traduce in semplice sfruttamento. "Io sono un capitalista – ha detto il presidente a un anno dal suo insediamento - ma il capitalismo senza concorrenza non è capitalismo, ma sfruttamento”. Parlando degli aiuti erogati dal governo alle Pmi, Biden ha aggiunto: “Miglioreremo la concorrenza con l'aiuto del Congresso. Il meglio di questo Paese è davanti a noi, non dietro", ha concluso l’inquilino della Casa Bianca.(Nys)