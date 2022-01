Ucraina: Biden, conseguenze pesanti per Russia in caso di invasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha assicurato che la Russia subirebbe “conseguenze pesanti” qualora procedesse a un’invasione dell’Ucraina. Parlando in conferenza stampa a un anno dal suo insediamento, Biden ha parlato di "conseguenze economiche e finanziarie molto pesanti, (il presidente russo Vladimir) Putin non ha mai visto sanzioni come quelle che ho promesso se invaderà l'Ucraina". L’inquilino della Casa Bianca ha quindi aggiunto che "il confronto con Putin è molto diretto, non abbiamo problemi a capirci e gli ho detto che il prezzo sarà molto alto se occuperà l'Ucraina”. Proseguendo sullo stesso argomento, Biden ha sottolineato: “Penso che Putin voglia metterci alla prova ma non credo voglia una nuova guerra fredda”. Parlando della richiesta russa che l'Ucraina non entri nella Nato e che nel paese non vengano installate armi strategiche, Biden ha assicurato che c’è la possibilità di discutere sul secondo punto, mentre l’adesione di Kiev all’Alleanza atlantica “dipende dal voto dei paesi membri”.(Nys)