Francia: Bolloré in audizione Commissione inchiesta Senato su concentrazione media

- L'uomo d'affari francese Vincent Bolloré è intervenuto in un'audizione in Senato, durante la quale ha risposto alla Commissione di inchiesta sulla concertazione dei media. Azionista di maggioranza di Vivendi, Bolloré a 69 anni detiene diversi media francesi e case editrici. Tra questi c'è anche l'emittente televisiva "Cnews", che ha ospitato per diversi mesi l'ex giornalista e opinionista ultraconservatore Eric Zemmour, oggi candidato alle presidenziali. Zemmour "pubblicava libri a centinaia di migliaia di copie ben prima che arrivasse su Cnews", ha spiegato Bolloré, commentando le critiche spesso rivoltegli sulle linee editoriali dei suoi media, orientate verso l'estrema destra. L'imprenditore ha spiegato di aver pranzato "una sola volta" con Zemmour. "I media sono il secondo settore economico più redditizio oggi nel mondo dopo il lusso", ha affermato Bolloré. "Il nostro interesse non è politico e non è ideologico: è un interesse puramente economico", ha poi aggiunto. (Frp)