Usa: Biden, non sto portando Paese troppo a sinistra, non sono Sanders

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato di non essere Bernie Sanders, principale esponente dell’ala sinistra del Partito democratico. "Non sto portando il Paese troppo a sinistra, non sono Bernie Sanders, che mi piace, ma non sono un socialista", ha spiegato l’inquilino della Casa Bianca parlando a un anno del suo insediamento.(Nys)