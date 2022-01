Brasile: Istituto Fiocruz chiede autorizzazione a registrare test che rileva influenza A, B e Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fiocruz ha sviluppato anche un altro test molecolare (Quadriplex Sc2/Voc), per il quale non ha ancora chiesto registrazione, in grado di rilevare le varianti Alpha, Beta, Gamma, Delta e Omicron del virus Sars-CoV-2. Il suo utilizzo è indicato per la diagnosi e lo screening virale basato sull'identificazione di ceppi potenzialmente importanti per la salute pubblica e la sorveglianza epidemiologica nel Paese, designati dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) come varianti di preoccupazione. Per l'identificazione della variante sarebbe comunque necessario il sequenziamento genetico del campione. La richiesta di registrazione del test Quadriplex dovrebbe essere presentato la prossima settimana. (segue) (Brb)