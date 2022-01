Ecuador: Ue presenta piano per promozione commercio prodotti agricoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione Europea ha presentato un piano per la promozione del commercio internazionale di prodotti agricoli dell'Ecuador. L'Assistenza tecnica internazionale (Ita) al governo dell'Ecuador per promuovere in particolare l'export di prodotti agricoli con garanzia del patto verde (Green deal) e Dalla fattoria alla tavola (From farm to fork). L'Ati è stata presentata nel corso di un incontro in video-conferenza conterà su un finanziamento di 873.180 euro, secondo quanto riferito dal quotidiano "El Comercio". L'iniziativa avrà una durata di diciotto mesi, riguarderà l'intero territorio ecuadoriano e vedrà la partecipazione di quattro esperti internazionali per affrontare gli aspetti sanitari e fitosanitari legati all'accesso al mercato Ue dei prodotti Ecuadoriani. Il piano si inserisce nella lista di stanziamenti per 10 milioni di euro che l'Ue concede all'Ecuador per mitigare l'impatto della pandemia di Covid-19 e favorire ripresa del settore del commercio estero, in particolare delle piccole e medie imprese (Pmi), delle associazioni di produttori e delle cooperative. Inoltre, l'iniziativa cerca di sfruttare le opportunità offerte dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e l'Ecuador, in vigore dal 2017, e facilita l'integrazione dei gruppi vulnerabili nel processo di ripresa.(Brb)