Cile: Covid, nelle ultime 24 ore registrato maggior numero di casi da inizio pandemia

- Il ministero della Salute del Cile ha reso noto di aver registrato 9.509 nuovi contagi di Covid nelle ultime 24 ore. Si tratta del più alto numero di infezioni giornaliere registrato da inizio pandemia. Secondo il quotidiano "La Terceira" il precedente record era stato registrato domenica 16 gennaio con 9.454 nuove infezioni. In totale, il Cile ha registrato 1.902.657 contagi e 39.431 morti da inizio pandemia. Nonostante il gran numero di contagi resta stabile il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva riservati ai pazienti covid: 409 persone, 12 in meno rispetto a martedì e 36 in meno di una settimana fa. Di questi, 318 pazienti sono sottoposti a ventilazione meccanica.(Abu)