Colombia: Corte costituzionale vieta uso di glifosfato per eradicare coltivazioni illecite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale della Colombia ha cancellato la delibera con cui l'Autorità nazionale per le licenze ambientali (Anla) aveva dato la propria approvazione al Piano di gestione ambientale che prevedeva l'uso del diserbante glifosfato per eradicare colture illecite (Pecig). La Corte ha inoltre cancellato la delibera 001 del 2020 del ministero dell'Interno, in cui si indicavano le aree dove il diserbante sarebbe stato utilizzato come disabitate. Gli autori della mozione hanno accolto favorevolmente la decisione dei giudici. In un'intervista al quotidiano "El Espectador" il membro del Movimento contadino dei coltivatori di coca, papavero e marijuana, che ha presentato la denunciia, insieme ad altre organizzazioni per i diritti umani e l'ambiente ha affermato che "Il glifosato non dovrebbe essere utilizzato in Colombia", a causa dei sui rischi derivanti dall'uso della sostanza chimica.(Vec)