Quirinale: Lollobrigida (Fd'I), capo dello Stato autorevole, rappresenti italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia "dialoga sempre con tutti. Oggi alla Camera siamo riusciti a far approvare un ordine del giorno che tutte le forze politiche del Parlamento hanno votato, per permettere, anche in periodi di pandemia, a tutti i 1.009 grandi elettori di votare per il capo dello Stato. Per avere un presidente della Repubblica autorevole e in grado di rappresentare tutti gli italiani". Lo ha detto al Tg1 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Rin)