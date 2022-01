Milano: al via il bando del Comune per l'assunzione di 500 nuovi agenti della polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano ha deciso di dare il via a un percorso di nuove assunzioni nell'organico della Polizia locale che riguarda agenti e ufficiali. Grazie a queste nuove assunzioni, e a quelle successive necessarie per reintegrare le uscite annuali, l'attuale organico di 2.818 risorse passerà a 3.350 vigili entro aprile 2025, massimo storico mai raggiunto in precedenza. Le assunzioni degli agenti avvengono con bandi di selezione, il primo dei quali sarà pubblicato a breve sul sito del Comune. Le graduatorie dei bandi permetteranno il rafforzamento della Polizia Locale di Milano, consentendo l'assunzione di 240 nuovi vigili entro novembre 2022 e di altri 260 entro novembre 2023. Tra i nuovi 500 vigili, ci saranno oltre agli agenti anche 60 ufficiali. Infatti, lo scorso 16 novembre è stato pubblicato il bando di concorso per gli ufficiali e il 21 gennaio sono previste le prove scritte. "Vogliamo rispondere ai bisogni della città e garantire sicurezza e vivibilità - dichiara Marco Granelli assessore alla Sicurezza -. Era un impegno del programma e nei primi 100 giorni di governo lo abbiamo attuato. Potenziare il Corpo della Polizia locale consente di avere più pattuglie in strada, anche di sera e di notte, più servizi adeguati alle necessità. Dobbiamo avere più capacità di essere sul territorio, nei quartieri e ovunque serve, e farlo al meglio, e in questa direzione vanno le cinquecento assunzioni. Ci consentiranno di mettere in campo servizi organizzati e con le giuste tutele per chi opera sul campo e di abbassare l'età media degli agenti. Spero anche di veder crescere il contingente femminile attualmente attestato a un terzo di tutta la Polizia locale. Raggiungeremo i nostri obiettivi anche con miglioramenti organizzativi, potenziamenti tecnologici, adeguata formazione". (segue) (Com)