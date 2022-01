© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEConvegno "Verso il nuovo Piano del Welfare di Milano: una comune riflessione su fenomeni sociali e priorità del nostro agire". Intervengono Lamberto Bertolé, assessore a welfare e salute, Marco Rossi Doria dell'impresa sociale “Con i Bambini”, Cristiano Gori dell'Università di Trento, Alessandro Rosina dell'Università Cattolica di Milano, Carla Facchini dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, Massimo Bricocoli del Politecnico di Milano, Roberta Villa, giornalista scientifica, Rossella Sacco del Forum Terzo Settore e Carla Dessi di IRS.Diretta streaming (ore 9:30)Si riunisce il Consiglio comunale.Diretta streaming (ore 14:30)L'assessore al welfare e salute Lamberto Bertolé partecipa all'inaugurazione di Magnete, il secondo dei Punti di comunità de “Lacittàintorno”, programma di Fondazione Cariplo che, in collaborazione con il Comune di Milano, coinvolge gli abitanti dei contesti urbani fragili nella riattivazione e risignificazione degli spazi inutilizzati allo scopo di creare nuove "geografie" cittadine.Adriano Community Center, via Adriano 107 (ore 15)Celebrazione eucaristica in onore di San Sebastiano, Patrono del Corpo di Polizia localeCivico Tempio di San Sebastiano, via Torino, 28 (ore 17:30)REGIONEWorkshop promosso da Consiglio regionale e ANCI Lombardia “Fondi Europei ai Comuni: a che punto siamo?”Palazzo Pirelli, aula consiliare, via Fabio Filzi, 22 (ore 10)L'assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, e il presidente della Provincia di Mantova, Carlo Bottani, effettuano un sopralluogo al nuovo Ponte sul Po in costruzione tra San Benedetto Po e Bagnolo San Vito (Mantova), per il varo della seconda arcata.cantiere in via Romana Nuova, Bagnolo San Vito/Mn (ore 10)L'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato partecipa, in occasione di San Sebastiano patrono della Polizia locale, a una conferenza stampa nella sede della Provincia di Monza e Brianza. Nel corso dell'incontro l'assessore De Corato premia i rappresentanti della Polizia locale della provincia che si sono distinti per azioni particolarmente meritevoli durante il servizio. Alla conferenza stampa sono presenti con l'assessore regionale, il presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio e il consigliere provinciale con delega alla Polizia provinciale, Claudio Rebosio.Provincia di Monza e Brianza, via Grigna 13 Monza (ore 10:30)VARIEConvegno organizzato da Confcommercio “Fisco, le novità 2022: aggiornamento gratuito per imprese e professionisti”Sede di Confcommercio, sala Orlando, Corso Venezia, 47, (ore 9.30)XXII Workshop Utilities AGICI-Accenture parteciperanno: Marco Carta (Agici), Luca Matrone (Intesa Sanpaolo), Anna Pupino (Agici), Nicola Tomaiuoli (Intesa Sanpaolo), Sandro Bacan (Accenture), Lorenzo Mottura (Edison), Stefano Quaglino (AGSM-AIM), Enrico De Girolamo (CVA), Nicole Della Vedova (Enel), Giordano Colarullo (Utilitalia).Diretta streaming (ore 11)MONZAPresentazione della nuova flotta dei nuovi monopattini elettrici. Intervengono l’assessore alla mobilità Federico Arena e l’amministratore delegato di Vento Mobility srl Saverio Galardi.Piazzale della stazione ferroviaria, via Arosio (ore 10)In occasione della Giornata della polizia provinciale, il presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio e il consigliere provinciale con delega alla Polizia provinciale, Claudio Rebosio.presentano il Report dell'attività 2021 e consegnano le onorificenze alla presenza dell'assessore alla sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corato.Provincia di Monza, via grigna 13 (ore 10:30)(Rem)