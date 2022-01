Libia: Urso, "Italia può fare molto, ma ora Turchia e Russia hanno più voce in capitolo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- L’Italia può fare molto per risolvere la crisi in Libia, ma Russia e Turchia oggi hanno più voce in capitolo. Lo ha detto Adolfo Urso, presidente del Copasir (comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) alla presentazione del libro “L’ombra di Gheddafi” di Leonardo Bellodi, senior advisor della Libyan Investment Authority. “Il Paese fu trascinato in un’operazione che non voleva, che sapeva essere contro i suoi interessi nazionali", ha spiegato il deputato, in riferimento all'intervento militare internazionale del 2011. "Da quel momento la Libia è nel caos. La conseguenza di quell’episodio e della mancata concertazione in Europa è che oggi la Libia è divisa in due tronconi, con Russia e Turchia che hanno più voce in capitolo”, ha detto Urso. “L’Italia è ancora capace di fare molto in Libia, ma è indubbio che alcune potenze regionali si sono inserite”, ha aggiunto il presidente del Copasir, sottolineando come Mosca stia cercando uno sbocco nel Mediterraneo “sia con le basi in Siria che con quelle che potrebbe avere persino in Libia”. Tra i nuovi attori che si affacciano in questo spazio geopolitico, Urso ha citato anche la Cina e soprattutto la Turchia “che oggi ha una proiezione imperiale neo-ottomana in tutto lo scacchiere del Grande Medio Oriente, dalla Siria fino al Corno d’Africa”. Quanto all’Italia, ha aggiunto il deputato di Fratelli d’Italia, oggi si trova ad essere una terra di “frontiera” rispetto “a ogni conflitto che si tiene nel Mediterraneo allargato”, può ottenere risultati “solo all’interno di uno scacchiere occidentale che va ricomposto, sommando non annullando gli interessi nazionali”. (Res)