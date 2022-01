Rifiuti: Celli-Converti-Angelucci (Pd), nessun consiglio da M5s su Rocca Cencia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Per il M5s serve la chiusura di Rocca Cencia? Siamo al paradosso: dopo 5 anni di governo della città e nessuna decisione sull'impianto ora c'è chi si improvvisa dispensatore di consigli. Fermiamo la gara delle dichiarazioni che non servono a Roma. La nostra città ha bisogno di scelte e soluzioni. Questa maggioranza è al lavoro per consentire a Roma di uscire dalla situazione difficile in cui si trova, dopo 5 anni di mancate risposte e zero prospettive". Così in una nota i consiglieri capitolini del Partito democratico Svetlana Celli, Nella Converti e Mariano Angelucci. (Com)