Craxi: Stefania ricorda su Facebook il padre Bettino

18 ottobre 2021

- "Caro Bettino, passano gli anni ma non scema il tuo ricordo, il ricordo di un grande uomo, con l'Italia nel cuore e lo sguardo rivolto al mondo. Dopo una esistenza dedicata al grande amore della tua vita, la politica, odio, menzogne e falsità sono stati il vero male che ti ha afflitto lungo l'arco di un esilio doloroso che ti ha condotto troppo presto alla morte". E' quanto scrive sulla sua pagina Facebook Stefania Craxi, senatore di Forza Italia, nel ventiduesimo anniversario della scomparsa del padre, Bettino Craxi. "Da tempo la verità si fa strada e ti consegna sempre più tra i giganti della storia - si legge nel post -. In questo ho tenuto fede alla promessa che feci ventidue anni or sono e così, la tua memoria, il tuo bagaglio di idee, la tua battaglia per la verità, non è andata dimentica. Nonostante tutto, anche quest’anno, il giorno in cui ci hai lasciato è tutt'altro che un giorno anonimo. Il tuo ricordo è vivo in ogni dove, sui giornali come nelle tv, e nonostante il difficile periodo che stiamo vivendo, anche quella tomba nel piccolo cimitero cristiano all’ombra della Medina, grazie all’affetto e alla stima del popolo tunisino e dei tanti italiani che vivono ormai quella terra è metà di un pellegrinaggio laico… Ciao, papà!".(Rin)