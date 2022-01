Energia: Bombardieri (Uil), tra caro bollette e inflazione le famiglie pagano due volte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Eravamo stati tra i primi a lanciare l'idea di un'extra tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche per intervenire sul caro bollette. A pagare il caro energia sono innanzitutto le famiglie, il costo delle bollette per le famiglie è raddoppiato, serve un intervento di natura emergenziale e uno strutturale, non possiamo lasciare che il mercato si regoli da solo, anche perché c'è un'altra variabile l'inflazione". Lo ha detto Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil, nella puntata di "Restart-l'Italia ricomincia da te". in onda stasera alle 23:30, su Rai2. "Ci sono in atto anche alcune speculazioni non legate al costo del gas - ha proseguito - come sta avvenendo sul prezzo del caffè". (Rin)