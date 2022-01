Cile: governatore Rivas "stato di eccezione in Araucania non è sufficiente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della regione cilena dell'Araucania, Luciano Rivas, ha affermato che lo stato di eccezione costituzionale decretato dal governo nella denominata Macrozona Sud del Paese "è insufficiente a risolvere il problema della violenza e del terrorismo" in quest'area. "Chiaramente c'è un problema di impunità ma vediamo che lo stato di emergenza non è sufficiente", ha dichiarato Rivas in un'intervista al quotidiano "La Tercera". Secondo il governatore quello che sta accadendo adesso nell'Araucania e nel Bio Bio è "responsabilità dello Stato nel suo complesso". "Qui hanno fallito il governo, il parlamento e anche la giustizia", ha affermato. Secondo Rivas con l'uscita del governo di Sebastian Pinera si conclude "una delle fasi più violente vissute nella regione" che rappresenterà "una grande sfida" per il governo entrante di Gabriel Boric. (segue) (Abu)