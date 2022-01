Cile: governatore Rivas "stato di eccezione in Araucania non è sufficiente" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivas è fautore dell'avvio di un dialogo tra le parti, anche se non con le fazioni violente. "Siamo sempre disponibili ad avanzare ma la verità è che con gente capace di assassinare a sangue freddo un agricoltore è difficile fare progressi", ha affermato il funzionario regionale in riferimento all'ultimo omicidio registrato nella zona martedì. "Bisogna separare le questioni, ci sono rivendicazioni legittime del mondo mapuche ma quello a cui stiamo assistendo oggi è un livello di violenza e terrorismo inaccettabile", ha aggiunto. "Nessuno si siederà a dialogare con un mitragliatore puntato addosso, qui dobbiamo convocare al dialogo per quelli che vogliono dialogare, persone che o depongono le armi o che non fanno parte dei gruppi armati", ha quindi concluso Rivas. (segue) (Abu)