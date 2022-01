Cile: governatore Rivas "stato di eccezione in Araucania non è sufficiente" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione è stata scossa martedì da due nuovi omicidi apparentemente legati alle rivendicazioni di gruppi armati di indigeni mapuche che si oppongono allo sfruttamento privato di un territorio su cui rivendicano diritti di proprietà ancestrali. L'ultimo episodio di violenza registrato riguarda un agricoltore di 68 anni, Joel Ovalle, ucciso martedì promeriggio in un agguato lungo la statale che porta alla località di Collipulli. In precedenza, nella mattina dello stesso giorno, un impiegato di 22 anni di un'azienda forestale è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nella zona di Arauco. Secondo quanto riferisce il portale "Biobio", l'impiegato è stato raggiunto da un proiettile mentre si trovava alla guida di un trattore di tipo skidder per il trasporto di legname. (segue) (Abu)