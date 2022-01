Giustizia: Zanettin (FI), ok a relazione Cartabia ma situazione Csm resta imbarazzante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando Lei è succeduta ad Alfonso Bonafede, i garantisti che siedono in questo Parlamento hanno tirato un bel sospiro di sollievo: finalmente un raggio di sole squarciava il buio dell'oscurantismo manettaro che aveva contrassegnato i governi gialloverdi e giallorossi. Le nostre aspettative in effetti non sono state deluse, si è percepita una indiscutibile inversione 'ad U' rispetto al passato". Lo ha affermato il deputato di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, intervenendo in Aula a Montecitorio durante le dichiarazioni di voto sulle risoluzioni presentate alla relazione del ministro Marta Cartabia sull'amministrazione della giustizia. "Nel 2021 il settore della giustizia è stato caratterizzato da interventi ispirati da principi Costituzionali", come "il principio della ragionevole durata dei processi", e "il principio della presunzione di innocenza", ha detto il parlamentare per aggiungere: "Le vogliamo pubblicamente dare atto del suo impegno, e per questo Forza Italia darà un voto favorevole alla sua relazione. Non possiamo però dimenticare la situazione, che non esito a definire imbarazzante, della riforma del Csm. La terza delle grandi riforme, che però è in drammatico, temo irrecuperabile, ritardo. Nel nostro Paese la magistratura vive una gravissima crisi morale ed esistenziale. Gli scandali si sono susseguiti, uno dopo l'altro, raggiungendo anche il Csm, che ha perso ormai ogni residua credibilità". (segue) (Rin)