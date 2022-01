© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega interrogherà i ministri Lamorgese e Speranza sul caso, denunciato da alcuni media, dei tredici immigrati che non sono stati espulsi dall’Italia perché sprovvisti di green pass. Attualmente, il gruppo sarebbe ospitato dal comune di Siracusa: senza certificato verde gli immigrati non possono utilizzare alcun mezzo di trasporto. Lo rende noto il partito. (Com)