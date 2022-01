Energia: Todde, nucleare di seconda generazione tecnologia non matura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' prematuro parlare di nucleare di nuova generazione per risolvere il problema energetico". Lo ha detto Alessandra Todde, viceministro dello Sviluppo economico, nella puntata di "Restart-l'Italia ricomincia da te", in onda stasera alle 23:30, su Raidue. "Non è ancora disponibile, è in una fase di ricerca e sviluppo e sarà disponibile in 10 anni quindi non può risolvere ora il problema, al nostro paese in questo momento serve altro - ha proseguito Todde -. Il motivo per cui la Francia vuole il nucleare all'interno della tassonomia e perché loro devono disperatamente investire sul rinnovamento delle loro centrali nucleari quindi lo vogliono fare con investimenti agevolati ma questo non ha niente a che fare con quello che serve al nostro paese. Noi siamo un Paese che è in infrazione europea rispetto alla gestione delle scorie nucleari perché non abbiamo ancora definito dove mettere il deposito delle scorie. Non abbiamo completato lo smantellamento delle centrali nucleari che abbiamo ereditato negli anni passati. Siamo seri: risolviamo questi problemi prima di qualsiasi discussione. Siamo al 30 per cento della dismissione delle centrali nucleari che abbiamo dismesso nell'85". (Rin)