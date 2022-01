Energia: Todde, serve contributo una tantum da aziende energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per fronteggiare il caro bollette stiamo proponendo di poter sterilizzare l'Iva, mettere mano agli oneri di sistema, un contributo una tantum da parte delle aziende che producono energia e che hanno fatto extraprofitti" e di estendere alle aziende la rateizzazione delle bollette già fatto per il mercato domestico, l'accelerazione sulle rinnovabili e un contributo una tantum da parte delle aziende che producono energia e che hanno fatto extraprofitti". Lo ha detto Alessandra Todde, viceministro dello Sviluppo economico, nella puntata di "Restart-l'Italia ricomincia da te", in onda stasera alle 23:30, su Rai2. "Il rincaro energetico è legato al prezzo del gas che è salito di 4/7 volte rispetto all'anno scorso ed incide in maniera fortissima sul sistema produttivo italiano. Le imprese, come le famiglie, soffrono in maniera particolare e noi in questo momento dobbiamo affrontare il tema concretamente - ha proseguito Todde - l'aumento del prezzo dell'energia elettrica dipende dal gas, bisogna fare in modo di far diminuire il mix energetico per bilanciarlo e agire sulle regole europee. Oggi consumiamo 70 miliardi di metri cubi di gas e ne produciamo 4 miliardi, consumiamo, se riattivassimo i campi sospesi arriveremmo in due anni a sei miliardi". (Rin)