Libia: Bellodi (Lia), il legame con l’Italia è indissolubile

- Italia e Libia sono legate da un “matrimonio” indissolubile che ha nel gasdotto Green Stream la propria “fede nuziale”. Lo ha detto oggi Leonardo Bellodi, senior advisor della Libyan Investment Authority (Lia, il maxi-fondo sovrano libico), alla presentazione del libro “L’ombra di Gheddafi”. “In Libia oggi la cosa fondamentale è trovare una soluzione, che chiaramente in questo momento è molto difficile dopo che sono state in rinviate le elezioni. L’Italia si trova in una posizione particolarmente complicata per una semplice ragione: mentre tanti Paesi hanno la possibilità di scegliere la propria politica estera, l’Italia ha una sola opzione, che è la Libia per ragioni di vicinanza geografica, energetiche ed economiche”, ha detto Bellodi. L’ex manager di Eni ha ricordato come l’Italia, subito dopo la rivoluzione del 2011, sia stata il primo Paese ad aver gettato i ponti con il nuovo governo di transizione. “Poi qualcosa è andato storto, non solo per colpa dell’Italia ma perché altri attori hanno colmato un vuoto dando quello che noi non abbiamo potuto o non abbiamo voluto dare: tanti soldi, moltissime armi e ‘boots on ground’ sia proxy che non proxy, come nel caso della Turchia”, ha precisato Bellodi, alludendo alla presenza di mercenari stranieri e istruttori militari in Libia. (segue) (Res)