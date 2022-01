Libia: Bellodi (Lia), il legame con l’Italia è indissolubile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ un dato di fatto che in questo momento stiamo soffrendo rispetto ad altri attori, ma dall’altra parte non ci possiamo sganciare dalla Libia, né tantomeno i libici vogliono sganciarsi da noi: siamo legati da in matrimonio e la fede nunziale è il gasdotto Green Stream”, ha aggiunto Bellodi. La condotta di proprietà dell’Eni, infatti, esporta tutto il gas libico in Italia e in Europa. “E il gas libico viene per la maggior parte impiegato per produrre elettricità: senza elettricità i libici non mangiano nel vero senso della parola, perché frigoriferi non funzionano più e le merci vanno a male. Non è solo una questione di temperatura: grazie alla produzione di gas, diamo da mangiare a quasi tutta la popolazione libica”. (Res)